Ердоган: ми активізуємо зусилля з відновлення зернового коридору в Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем, та отримала з цього приводу позитивний сигнал від України.

Як пише "Європейська правда", про це Ердоган сказав у спілкуванні з журналістами у Нью-Йорку, цитує TRT.

Турецький президент наголосив, що питання безпеки в Чорному морі є надзвичайно важливим для його країни та регіону загалом.

"Чорне море не є і ніколи не повинно ставати передовою цієї війни. Під час переговорів зі сторонами ми детально пояснюємо необхідність відновлення безпеки судноплавства. Це матиме дві переваги: забезпечення продовольчої безпеки та запобігання поширенню війни", – заявив Ердоган.

Він додав, що Туреччина не приймає жодних нападів на торгові судна в Чорному морі, незалежно від того, хто їх здійснює, і очікує від сторін "відповідальної поведінки".

У цьому контексті Ердоган повідомив про відновлення зусиль із забезпечення зернового коридору для експорту продовольства. За його словами, він порушував це питання на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку.

"Зараз ми посилили наші зусилля для відновлення зернового коридору. Для цього ми також прискорюємо наші дипломатичні кроки. Я ще раз обговорив це питання з президентом України Зеленським, і відповідь, яку я отримав від нього, була позитивною", – сказав глава Туреччини.

Днями міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара надіслала Росії та Україні пропозиції щодо деескалації ситуації в Чорному морі та відновленню експорту продовольства.

У вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що потрібен механізм, який би забезпечив безпеку комерційних морських перевезень у Чорному морі в умовах російсько-української війни.

На початку серпня Туреччина закликала Росію та Україну вжити заходів для забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі після того, як внаслідок атаки безпілотника поблизу російського порту Новоросійськ було пошкоджено судно, що належить Туреччині, а троє членів екіпажу отримали серйозні поранення.