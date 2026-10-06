Прем’єр Болгарії: екіпаж атакованого дронами судна зник безвісти

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев повідомив, що болгарські військові продовжують пошуково-рятувальну операцію у виключній економічній зоні країни, де у вівторок дрони атакували два торговельних судна.

Про це Радев заявив перед засіданням з представниками державних інституцій, його цитує Nova, передає "Європейська правда".

За словами прем’єра, одне із суден, що зазнало атаки, затонуло, а члени екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Болгарське судно DIOSCURIA прибуло на допомогу, однак моряки виявили лише перевернутий човен, три перевернуті плоти та рятувальні жилети.

"Наразі нікого з першого судна не знайдено. Екіпаж вважається зниклим безвісти", – повідомив прем’єр.

Рятувальна операція та пошуки тривають. За словами Радева, до операції залучено найшвидші засоби, якими розпоряджаються Військово-повітряні та Військово-морські сили.

Друге атаковане судно також зазнало пошкоджень, на його борту спалахнула пожежа. Однак його екіпажу вдалося евакуюватися на корабель DIOSCURIA.

Двоє осіб отримали поранення. Їх підібрав швидкісний плавучий засіб ВМС і доставляє до порту Варна. Решту 16 членів екіпажу доставляють на прикордонному патрульному катері. Загалом на борту другого судна перебувало 18 осіб – 11 громадян Туреччини та 7 громадян Індії.

Прем’єр-міністр Болгарії назвав інцидент грубим порушенням міжнародного права.

"Абсолютно неприпустимий напад у болгарській виключній економічній зоні. Абсолютно грубе порушення міжнародного права", – заявив Радев.

На його думку, подібні напади створюють дедалі серйозніші ризики для судноплавства в Чорному морі, призводять до зростання страхових витрат і додатково ускладнюють морські перевезення.

За інформацією болгарської влади, другий атакований корабель перевозив пшеницю і рухався на південь. Затонуле судно прямувало на північ, але наразі немає інформації про його вантаж.

Радев пов’язав цей інцидент із триваючим розгортанням військових дій у Чорному морі і попередив про небезпеку того, що конфлікт охопить дедалі більшу територію.

"Як я вже давно заявляв щодо цієї війни – якщо її вчасно не зупинити, вона продовжуватиме розширювати свій просторове охоплення та підвищуватиме ризик навіть глобального конфлікту", – заявив прем’єр-міністр.

Як відомо, 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна – ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.

Подібний інцидент стався напередодні у Чорному морі поблизу румунського узбережжя: судно, яке перевозило зерно з України до Італії, було підбите дронами.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що по судну, яке перевозило кукурудзу, вдарили два російські дрони. Станом на зараз відомо, що загинув капітан судна, доля ще однієї людини з’ясовується.