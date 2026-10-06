Премьер Болгарии: экипаж судна, подвергшегося атаке дронов, пропал без вести

Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что болгарские военные продолжают поисково-спасательную операцию в исключительной экономической зоне страны, где во вторник дроны атаковали два торговых судна.

Об этом Радев заявил перед заседанием с представителями государственных институтов, его цитирует Nova, передает "Европейская правда".

По словам премьера, одно из подвергшихся атаке судов затонуло, а члены экипажа считаются пропавшими без вести.

Болгарское судно DIOSCURIA прибыло на помощь, однако моряки обнаружили лишь перевернутую лодку, три перевернутых плота и спасательные жилеты.

"На данный момент никто с первого судна не найден. Экипаж считается пропавшим без вести", – сообщил премьер.

Спасательная операция и поиски продолжаются. По словам Радева, к операции привлечены самые быстрые средства, которыми располагают Военно-воздушные и Военно-морские силы.

Второе атакованное судно также получило повреждения, на его борту вспыхнул пожар. Однако его экипажу удалось эвакуироваться на корабль DIOSCURIA.

Два человека получили ранения. Их подобрало скоростное плавучее средство ВМС и доставляет в порт Варны. Остальных 16 членов экипажа доставляют на пограничном патрульном катере. Всего на борту второго судна находилось 18 человек – 11 граждан Турции и 7 граждан Индии.

Премьер-министр Болгарии назвал инцидент грубым нарушением международного права.

"Совершенно недопустимое нападение в болгарской исключительной экономической зоне. Совершенно грубое нарушение международного права", – заявил Радев.

По его мнению, подобные нападения создают всё более серьёзные риски для судоходства в Чёрном море, приводят к росту страховых расходов и дополнительно затрудняют морские перевозки.

По информации болгарских властей, второй атакованный корабль перевозил пшеницу и направлялся на юг. Затонувшее судно направлялось на север, но пока нет информации о его грузе.

Радев связал этот инцидент с продолжающимся развертыванием военных действий в Чёрном море и предупредил об опасности того, что конфликт охватит всё большую территорию.

"Как я уже давно заявлял по поводу этой войны – если её вовремя не остановить, она будет продолжать расширять свою территорию охвата и повышать риск даже глобального конфликта", – заявил премьер-министр.

Как известно, 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна – ALFA WATAN, плавающее под флагом Того, и ABLE под флагом Палау.

Подобный инцидент произошел накануне в Чёрном море у румынского побережья: судно, перевозившее зерно из Украины в Италию, было подбито дронами.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что по судну, перевозившему кукурузу, нанесли удар два российских дрона. На данный момент известно, что погиб капитан судна, судьба еще одного человека выясняется.