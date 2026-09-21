Після перемоги "АдН" на півночі Німеччини партія Мерца не пройшла до ландтагу

У німецькій федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія завершили підрахунок голосів на виборах до земельного парламенту (ландтагу); остаточні дані свідчать, що найбільшу підтримку серед виборців отримала ультраправа "Альтернатива для Німеччини".

Про це свідчать дані земельної виборчої комісії, пише Spiegel, передає "Європейська правда".

За остаточними даними земельної виборчої комісії, "АдН" отримала 38,2% голосів.

Другу позицію посіла Соціал-демократична партія Німеччини, яка набрала 35,5%.

Християнсько-демократичний союз (ХДС) німецького канцлера Фрідріха Мерца отримав 4,9% голосів і не подолав п’ятивідсотковий бар’єр, необхідний для проходження до земельного парламенту. Результат ХДС означає втрату її представництва в ландтазі Мекленбургу-Передньої Померанії.

"Ліві" набрали 6,5%, "Зелені" – 5,7%.

Напередодні Мерц назвав "катастрофою" результат його партії на виборах до земельних парламентів у Мекленбурзі-Передній Померанії.

Більше про це читайте у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини







