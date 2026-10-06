Земельный парламент в Германии впервые возглавил представитель "АдГ"

Президентом земельного парламента (ландтага) Саксонии-Анхальт избрали представителя ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Тобиаса Рауша.

Об этом сообщает ntv, передает "Европейская правда".

Это первый случай, когда член ультраправой "Альтернативы для Германии" занимает пост председателя земельного парламента.

В тайном голосовании кандидат от "АдГ" получил 48 голосов. "Альтернатива для Германии" и Союз за социальную справедливость и разумную экономику (BSW, ранее – Альянс Сары Вагенкнехт), который обещал поддержать кандидатуру Рауша, вместе имеют 44 места в парламенте земли Саксония-Анхальт.

Из этого следует, что ещё четыре голоса ультраправый кандидат получил от других партий. Как известно, Социал-демократическая партия Германии, "Зелёные" и Левая партия намеревались голосовать против Рауша, тогда как Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца планировал воздержаться.

Ранее Рауш был генеральным секретарем земельного отделения "Альтернативы для Германии". Он намерен сохранить эту должность даже в качестве председателя земельного парламента.

Должность председателя ландтага обеспечит ультраправой партии значительное влияние на политику Саксонии-Анхальт. Председатель земельного парламента ведёт заседания, возглавляет Совет старейшин, отвечает за порядок на заседаниях и представляет ландтаг на федеральном уровне.

Сопредседатель фракции "АдГ" в этой земле Ульрих Зигмунд чётко дал понять, что рассматривает избрание Рауша как генеральную репетицию собственного избрания на пост министра-президента.

"Каждый голос сверх 44 голосов, отданных за "АдГ" и BSW, конечно, станет хорошим знаком для формирования первого правительства во главе с "АдГ" в декабре", – сказал Зигмунд в эфире радио Deutschlandfunk.

Пока неизвестно, как Зигмунд займет пост министра-президента, поскольку в BSW еще не гарантировали, что проголосуют за кандидата от ультраправых, а в ХДС заверили, что не будут голосовать за него.

Напомним, на земельных выборах в Саксонии-Анхальт 6 сентября "Альтернатива для Германии" одержала историческую победу, однако без абсолютного большинства, на которое там надеялись.

Ультраправая "АдГ" также заняла первое место на выборах в Мекленбурге-Передней Померании с результатом более 38%. В то же время партия ХДС Мерца набрала лишь 4,9% и впервые в истории не прошла в земельный парламент.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультраправые идут к власти. Почему сенсационная победа "АдГ" наносит удар по правительству всей Германии.