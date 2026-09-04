Єврокомісія до кінця вересня підготує проєкт механізму обмежень під час розширення ЄС

У кінці вересня Європейська комісія має представити свої пропозиції щодо механізму обмежень та запобіжників для нових членів Євросоюзу.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр Ірландії у справах Європи Томас Бірн перед початком неформального засідання міністрів у справах ЄС 4 вересня.

Єврокомісія до кінця вересня розробить пропозиції щодо обмежень для нових членів ЄС.

"Ми проведемо дискусію між державами-членами щодо запобіжних механізмів у процесі вступу, а згодом тут також буде єврокомісар Макграт (Майкл Макграт, єврокомісар з питань юстиції. – Ред.), щоб поговорити про безпеку та демократію", – заявив Бірн.

Він повідомив, що Європейська комісія представить пропозиції щодо запобіжних механізмів ближче до кінця цього місяця.

"Тим часом, я вважаю, міністрам корисно обговорити, де саме вони вбачають необхідні запобіжники – і по суті, це стане частиною договору про вступ", – підкреслив ірландський міністр.

Він додав, що саме "обговорення запобіжних механізмів насправді є ключовою частиною процесу вступу для Чорногорії".

Як повідомляла "Європейська правда", раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос представила чотири напрямки змін до процесу розширення ЄС – внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи.

Нагадаємо, Єврокомісія працює над пропозиціями щодо реформування процесу розширення ЄС у відповідь на ідеї від держав-членів, а також для того, щоб уникнути покладання тягаря нових гарантій виключно на Чорногорію – країну-кандидатку з найвищим рівнем євроінтеграції.

Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц запропонував створити статус "асоційованого членства" для України.