Кос представила пропозиції щодо перегляду процесу розширення ЄС

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос представила чотири напрямки для обговорення змін до процесу розширення ЄС – внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи.

Про це вона оголосила на конференції послів Хорватії в Загребі у вівторок, цитує Euronews, пише "Європейська правда".

За словами Кос, ЄС зараз переживає новий "Гельсінський момент", маючи на увазі зустріч європейських лідерів у столиці Фінляндії, яка проклала шлях до масштабного розширення Євросоюзу після холодної війни, коли до блоку приєдналися 10 країн.

"Світ змінився. І розширення має змінитися разом з ним… Комісія представить свої ідеї щодо того, як Європейський Союз має підготуватися, коли країни-кандидати наближаються до фінішу переговорів про вступ", – зазначила єврокомісарка.

За її словами, держави-члени мають дійти згоди з чотирьох ключових питань, щоб досягти консенсусу щодо прийняття нових країн до ЄС.

По-перше, на думку Кос, розширений Євросоюз потребуватиме значних реформ, щоб залишатися здатним діяти та швидко адаптуватися в часи кризи.

Вона стверджує, що зміни до процесів ухвалення рішень та інституційних домовленостей можна внести без змін до договорів, що вимагатиме тривалих переговорів та непередбачуваного процесу ратифікації серед держав-членів.

"Ми повинні використати це, щоб зробити процес прийняття рішень більш гнучким та економним. Це також може означати зменшення кількості сфер, де одна держава-член може блокувати всіх інших", – сказала посадовиця.

Вона також вказала на посилену співпрацю – правовий механізм, який дозволяє меншій групі країн ЄС просувати конкретну ініціативу, коли інші держави-члени не готові до цього.

Ще одним елементом, на якому звернула увагу єврокомісарка, є посилення чинних гарантій, щоб запобігти відступу нових членів від демократичних стандартів та верховенства права. Цю ідею висунули п'ять країн-засновниць ЄС як урок з досвіду Угорщини за часів Віктора Орбана.

"Ми повинні переконатися, що не допускаємо троянських коней. Ні сьогодні, ні через 10 чи 20 років. Недавній досвід показав, що можуть знадобитися сильніші запобіжні заходи для запобігання – і, за потреби, виправлення – порушень основоположних принципів і цінностей нашого Союзу", – сказала Кос.

Крім того, кілька країн ЄС, зокрема Франція та Німеччина, запропонували блоку переглянути свою методологію розширення, зокрема шляхом "поступової інтеграції", яка запропонувала б країнам-кандидатам відчутні переваги на ранній стадії приєднання.

"Ми повинні відмовитися від логіки "все або нічого" в розширенні. Нам потрібен більш структурований підхід, щоб подолати час, якого у нас більше немає. Нам потрібно шукати більш амбітні шляхи поступової інтеграції", – пояснила єврокомісарка.

Терміновість переосмислення методології розширення блоку значною мірою випливає з початку процесу вступу України, оскільки столиці ЄС побоюються, що певна форма членства та гарантій безпеки може бути частиною можливої ​​мирної угоди з Росією.

Наостанок єврокомісарка з питань розширення зазначила, що Брюссель має усвідомлювати вплив, який нові члени матимуть на країни блоку, та захищати інтереси ЄС від потенційних ризиків.

"Ми маємо досвід упровадження далекосяжних перехідних заходів, спрямованих на забезпечення безперебійної інтеграції нових членів. І ми маємо гарантувати, що бюджет ЄС і надалі зможе фінансувати наші пріоритети", – додала вона.

Минулого місяця писали, що Європейська комісія працює над пропозиціями щодо реформування процесу розширення ЄС у відповідь на ідеї від держав-членів, а також для того, щоб уникнути покладання тягаря нових гарантій виключно на Чорногорію – країну-кандидатку з найвищим рівнем євроінтеграції.

Раніше німецький канцлер Фрідріх Мерц запропонував створити статус "асоційованого членства" для України.