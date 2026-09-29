Єврокомісія відклала оцінку готовності ЄС до розширення на 6 жовтня

Європейська комісія перенесла на 6 жовтня представлення оцінки того, як майбутнє розширення Євросоюзу вплине на його ключові політики та які зміни можуть знадобитися самому ЄС для прийняття нових держав-членів.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомило власне джерело в євроінституціях, обізнане з планами підготовки документа.

Презентація документа з оцінкою впливу подальшого розширення Євросоюзу на його діяльність відбудеться 6 жовтня, під час засідання Колегії єврокомісарів на полях сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Спочатку так звані Pre-enlargement policy reviews – поглиблений аналіз політик ЄС напередодні розширення – планували представити на засіданні Єврокомісії 30 вересня.

За словами співрозмовників "ЄвроПравди", перенесення пов'язане з проведенням минулого тижня сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку: через це було складно зібрати всіх учасників для повного завершення роботи над текстом.

Джерела "ЄвроПравди" наголосили, що жодних суттєвих проблем із документом немає.

Pre-enlargement policy reviews мають відповісти на питання, наскільки нинішні правила та політики Євросоюзу придатні для ЄС після розширення – з більшою кількістю держав-членів, і що саме доведеться змінити перед наступною хвилею розширення.

Йдеться, зокрема, про те, як прийняття нових членів може вплинути на бюджет ЄС, спільну сільськогосподарську політику, єдиний ринок, політику згуртованості, продовольчу безпеку, оборону і безпеку, енергетику і клімат, міграцію, а також на здатність ЄС ухвалювати рішення.

Окремою частиною документа стане питання про ухвалення рішень у розширеному ЄС. Єврокомісія має вказати на можливість активніше використовувати передбачені чинними договорами ЄС механізми, які дозволяють у певних сферах переходити від вимог одностайності до голосування кваліфікованою більшістю.

Єврокомісія офіційно визначає ці огляди як оцінку впливу розширення на ключові сфери політики ЄС.

Один зі співрозмовників "Європейської правди" підтвердив, що майбутній документ міститиме загальну оцінку розширення і не передбачатиме окремих оцінок прогресу чи перспектив після вступу для України чи інших держав-кандидатів. Водночас він стосуватиметься України як однієї з країн, що претендують на членство в ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС також розробляє пропозиції, згідно з якими чотири країни, які вважаються лідерами у євроінтеграції – Чорногорія, Україна, Молдова та Албанія – отримають дорожні карти до членства.

Раніше анонсувалося, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та комісарка з питань розширення Марта Кос запропонують зміни до внутрішніх механізмів функціонування ЄС, щоб забезпечити запобіжні заходи, які не дозволять новим членам порушувати ключові напрямки політики або відмовлятися від своїх зобов’язань.

Раніше Марта Кос представила чотири напрямки змін до процесу розширення ЄС – внутрішні реформи блоку, посилені демократичні гарантії, поступова інтеграція та перехідні заходи.