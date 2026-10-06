Кос назвала пять шагов, которые Еврокомиссия предлагает будущим членам ЕС

Перед следующими расширениями Европейский Союз должен сделать пять шагов, которые включают переходные положения и предохранительные меры, в частности ограничение права вето, возможности постепенной интеграции в ЕС, особые условия (как для украинских аграриев), а также дорожные карты для наиболее продвинутых стран-кандидатов.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос по итогам заседания коллегии еврокомиссаров в Страсбурге 6 октября.

Еврокомиссар перечислила основные изменения, необходимые для вступления в ЕС новых государств.

"Мы сосредотачиваемся на том, что необходимо как странам-кандидатам, с одной стороны, так и государствам-членам ЕС, с другой стороны, чтобы сделать следующие шаги в сфере расширения. Я хочу подчеркнуть пять групп мер, которые мы предлагаем", – заявила Кос.

Шаг первый – практические решения в области управления, верховенства права и политик ЕС.

"Мы можем оптимизировать использование passerelle clauses, или переходных положений, и расширить голосование квалифицированным большинством там, где это предусмотрено договорами ЕС. Можно сократить количество сфер, в которых одна страна в одиночку может наложить вето на решения, поддерживаемые всеми остальными", – пояснила Кос.

Она добавила, что, например, право вето может быть ограничено "в вопросах санкций, в борьбе с налоговым мошенничеством или в процессе вступления – в отношении промежуточных шагов между открытием и закрытием переговоров".

Шаг номер два – усиленная постепенная интеграция стран-кандидатов в ЕС.

"Мы хотим быть гораздо более амбициозными в интеграции наших стран-кандидатов в отдельные части Союза еще до вступления. Постепенная интеграция не заменяет полноправное членство. Она является ускорителем расширения", – сообщила еврокомиссар.

По её словам, постепенная интеграция потребует двух ключевых составляющих: прогресса реформ в странах-кандидатах и стратегического согласования.

"Как только кандидаты будут соответствовать стандартам, они должны иметь возможность участвовать в стратегических секторах, где очевидна взаимная выгода для нынешних и будущих государств-членов, таких как энергетика, транспорт, искусственный интеллект, безопасность или оборона", – добавила она.

Пункт номер три – общие рамки предохранительных мер в отношении вступления для всех будущих расширений.

"Все государства-члены – и я очень подчеркиваю это – будут иметь равные права. То же самое касается и новых членов. Мы не хотим двухуровневого членства. Чтобы присоединиться к нашему Союзу, страны должны соответствовать очень высоким стандартам в сфере верховенства права. Мы должны быть уверены, что после вступления они никогда больше не опустятся ниже этих стандартов", – подчеркнула Кос.

Речь идет об усиленных предохранительных механизмах для любого нового государства-члена против серьезного отступления от обязательств, взятых в ходе переговоров, особенно в отношении верховенства права, демократии и основных прав.

Шаг номер четыре – влияние вступления на политику Евросоюза.

"Наша оценка показывает, что в большинстве сфер политики ЕС уже сейчас может справиться с расширением. Но есть сферы, где нам понадобятся корректировки. Что касается Украины, то масштаб, структура и очень высокая производительность сельскохозяйственного сектора требуют рассмотрения того, что мы называем целевыми механизмами исключительно для чувствительных сельскохозяйственных товаров", – подчеркнула еврокомиссар.

По её словам, ЕС "хочет поддержать Украину в восстановлении доступа к её историческим экспортным рынкам третьих стран".

Шаг номер пять – дорожные карты для четырёх наиболее продвинутых стран-кандидатов.

Как сообщили "Европейской правде" источники, причастные к подготовке пакета предложений, Еврокомиссия рассчитывает на их принципиальное одобрение на уровне лидеров ЕС до конца 2026 года. Следующим шагом станет утверждение законодательства Советом ЕС и Европейским парламентом.

Первое обсуждение на высоком уровне по поводу этих предложений состоится на заседании Европейского совета 15–16 октября. Планируется, что Европейский совет поручит Еврокомиссии разработать соответствующие проекты законодательства и представить их на рассмотрение столиц государств-членов.

Как сообщала "Европейская правда", ЕС представит "дорожную карту" вступления для Украины 28 октября.

Еврокомиссар Кос, представляя проект новых подходов к расширению 6 октября, также сообщила, что для Украины могут быть согласованы положения в сфере сельского хозяйства, отличные от других государств-кандидатов.

Напомним, Кос хочет открыть еще два кластера для Украины и Молдовы на следующей неделе.

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