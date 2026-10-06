Франція зупиняє заняття у школах через масові протести старшокласників

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про призупинення занять у школах від ранку середи і до п’ятниці, щоб вислухати старшокласників, чиї масові протести в останні дні охопили країну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Лекорню відзначив, що необхідно організувати "час для внутрішньої демократії" з учнями, які у вівторок знову вийшли на акції протесту, вимагаючи додаткового фінансування для своїх навчальних закладів.

За словами Лекорню, міністр національної освіти Едуар Жеффре вирішив вивільнити час, "щоб кожна адміністративна команда, кожен директор ліцею мав час для внутрішньої демократії в межах ліцею".

Прем’єр-міністр також засудив "екстремальне насильство", яке, за його словами, "стукає у двері середніх шкіл".

Протести французьких старшокласників пов’язані передусім із нестачею ресурсів у системі освіти. Учні вимагають збільшення кількості вчителів і працівників шкіл, зменшення наповненості класів, покращення стану шкільних будівель та зниження навчального навантаження. Окремою вимогою є реформування системи вступу до вишів.

Як повідомили у понеділок, 5 жовтня, від початку протестів старшокласників постраждали 190 учнів. Зокрема, 15-річний учень тяжко постраждав під час протесту біля ліцею – йому відірвало руку.