Франция останавливает занятия в школах из-за массовых протестов старшеклассников

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о приостановке занятий в школах с утра среды до пятницы, чтобы выслушать старшеклассников, чьи массовые протесты в последние дни охватили страну.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Лекорню отметил, что необходимо организовать "время для внутренней демократии" с учениками, которые во вторник вновь вышли на акции протеста, требуя дополнительного финансирования для своих учебных заведений.

По словам Лекорню, министр национального образования Эдуар Жеффре решил выделить время, "чтобы каждая административная команда, каждый директор лицея имел время для внутренней демократии в пределах лицея".

Премьер-министр также осудил "экстремальное насилие", которое, по его словам, "стучится в двери средних школ".

Протесты французских старшеклассников связаны прежде всего с нехваткой ресурсов в системе образования. Ученики требуют увеличения числа учителей и школьных работников, уменьшения наполняемости классов, улучшения состояния школьных зданий и снижения учебной нагрузки. Отдельным требованием является реформирование системы поступления в вузы.

Как сообщили в понедельник, 5 октября, с начала протестов старшеклассников пострадали 190 учеников. В частности, 15-летний ученик тяжело пострадал во время протеста возле лицея – ему оторвало руку.