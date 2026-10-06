Болгарський міністр назвав війну РФ і України гібридною і не певен, чиї дрони вразили кораблі

Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов каже, що поки що не можна сказати, чи дрони, які вразили два кораблі, були українськими чи російськими.

Про це він заявив у ефірі бТВ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

За його словами, йдеться не про випадковість, а про цілеспрямовану атаку. Він також зазначив, що Болгарія могла стати частиною того, що він назвав "гібридною війною між Україною і Росією".

"Потрібно знайти уламки дронів або щоб одна зі сторін взяла на себе відповідальність, але цього не сталося, тому ми не можемо підтвердити, чи вони українські, чи російські. Наша оцінка полягає в тому, що напад було здійснено за допомогою морських дронів, уточнив міністр", – заявив Стоянов.

"Ми, очевидно, є частиною гібридної війни між Україною та Росією, незалежно від того, з якої саме сторони. Це частина війни, яка ведеться поруч із нами. У цьому немає нічого дивного", – підкреслив міністр оборони.

6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна.

Прем’єр Болгарії Румен Радев повідомив, що одне із суден, що зазнало атаки, затонуло, а члени екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Президент Володимир Зеленський ввечері заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що атаку здійснила Росія.