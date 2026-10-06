Болгарский министр назвал войну между РФ и Украиной гибридной и не уверен, чьи дроны поразили корабли

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявляет, что пока нельзя сказать, были ли дроны, поразившие два корабля, украинскими или российскими.

Об этом он заявил в эфире бТВ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

По его словам, речь идет не о случайности, а о целенаправленной атаке. Он также отметил, что Болгария могла стать частью того, что он назвал "гибридной войной между Украиной и Россией".

"Нужно найти обломки дронов или чтобы одна из сторон взяла на себя ответственность, но этого не произошло, поэтому мы не можем подтвердить, украинские они или российские. Наша оценка заключается в том, что нападение было совершено с помощью морских дронов, уточнил министр", – заявил Стоянов.

"Мы, очевидно, являемся частью гибридной войны между Украиной и Россией, независимо от того, с какой именно стороны. Это часть войны, которая ведется рядом с нами. В этом нет ничего удивительного", – подчеркнул министр обороны.

6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море дроны атаковали два торговых судна.

Премьер Болгарии Румен Радев сообщил, что одно из судов, подвергшихся атаке, затонуло, а члены экипажа считаются пропавшими без вести.

Президент Владимир Зеленский вечером заявил, что украинские ВМС связались с болгарскими коллегами по поводу атаки на два гражданских судна в водах Болгарии и что атаку совершила Россия.