Рейтинг Мерца як канцлера впав до найнижчого рівня за всю історію

Жоден канцлер Німеччини ніколи не демонстрував таких поганих результатів в опитуваннях щодо задоволеності роботою, як Фрідріх Мерц.

Про це свідчать результати опитування ARD-Deutschlandtrend, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Лише 10% опитаних висловили високу задоволеність або просто задоволеність роботою канцлера. Це на 3 пункти менше, ніж в попередньому опитуванні.

Це поставило голову ХДС на найнижчий рівень схвалення, який коли-небудь фіксувався для канцлера в історії опитування ARD-Deutschlandtrend.

88% були незадоволені або зовсім незадоволені його діяльністю (+5 пунктів).

Респонденти висловили більшу задоволеність роботою міністра оборони Бориса Пісторіуса. 50% заявили, що дуже задоволені або задоволені роботою цього політика з СДПН (-1).

34% були задоволені роботою міністра закордонних справ Йогана Вадефуля, 27% – міністра внутрішніх справ Александра Добріндта, 20% – міністра фінансів Ларса Клінгбайля, 18% – міністра охорони здоров’я Карстена Ліннемана та 17% – міністерки праці Барбель Бас.

Невисокими виявилися показники задоволеності серед найвідоміших опозиційних політиків. Лідер фракції "АдН" Тіно Хрупалла отримав 22 відсотки, співголова "Лівої партії" Гайді Райхіннек – 16 відсотків, а лідерка фракції "Зелених" Брітта Гассельманн – 9 відсотків.

Згідно з іншим опитуванням, майже половина німців очікує, що до кінця року канцлер Фрідріх Мерц залишить свою посаду.

Нещодавнє опитування показало, що якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, "Альтернатива для Німеччини" стала б найпопулярнішою політичною силою у Північному Рейні-Вестфалії, яка є рідною землею канцлера Фрідріха Мерца.