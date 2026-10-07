58% немцев считают, что Мерц должен уйти в отставку

Подавляющее большинство немцев считают, что канцлерство Фридриха Мерца провалилось, а 58% поддержали бы его отставку

Таковы результаты опроса Ipsos-Politikmonitor для Spiegel, сообщает "Европейская правда".

48% опрошенных полностью согласились с утверждением "Канцлерство Фридриха Мерца потерпело неудачу", а ещё 19% скорее согласились с ним. Особенно суровым был вердикт на востоке Германии: 80% респондентов из восточных федеральных земель полностью или частично согласились с этим утверждением. В западных федеральных землях разочарование в Мерце было несколько меньше – 64%.

Реакция на утверждение "Фридрих Мерц должен уйти в отставку с поста канцлера и лидера партии" была столь же сокрушительной. В этом случае 44% респондентов полностью согласились, а 14% – скорее согласились. Лишь 11% опрошенных категорически выступили против его отставки.

Женщины-респондентки были более единодушны в своём негативном отношении к Мерцу – хотя и лишь незначительно. Почти 70 процентов женщин полностью или частично согласились с тем, что канцлерство Мерца потерпело неудачу. Среди мужчин с этим согласились 64 процента. Среди респондентов в возрасте от 18 до 29 лет 75 процентов считают карьеру канцлера завершённой, тогда как среди респондентов в возрасте от 60 до 75 лет этот показатель ниже – 58 процентов.

В начале октября результаты опроса показали, что рейтинг Мерца как канцлера упал до самого низкого уровня за всю историю. Согласно другому опросу, почти половина немцев ожидает, что до конца года канцлер Фридрих Мерц покинет свой пост.

Еще один опрос показал, что если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, "Альтернатива для Германии" стала бы самой популярной политической силой в Северном Рейне-Вестфалии, которая является родной землей канцлера Фридриха Мерца.