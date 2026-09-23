Партія Мерца може програти "АдН" у ключовій землі Німеччини, що є батьківщиною канцлера

Якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") стала б найпопулярнішою політичною силою у Північному Рейні-Вестфалії, яка є рідною землею канцлера Фрідріха Мерца.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування Forsa на замовлення Kölner Stadt-Anzeiger, повідомило видання Die Zeit.

За даними Forsa, вперше в історії у Північному Рейні-Вестфалії "АдН" обійшла ХДС Фрідріха Мерца в опитуванні, що стосувалось федеральних виборів. "АдН" з 24% стала б найсильнішою силою у землі. ХДС отримали б 22%, "Зелені" – 18%. Похибка в опитуванні становить 2,5 відсоткового пункта.

СДПН з 14% трохи випередила б "Лівих" (12%). За Вільну демократичну партію проголосували б ще 3% виборців.

Водночас на виборах до земельного парламенту Північного Рейну-Вестфалії картина була б іншою. ХДС, попри падіння підтримки, зберегла б перше місце – 29%. Це перший випадок з 2022 року, коли партія прем’єр-міністра від ХДС Гендріка Вюста в недільному опитуванні щодо виборів до ландтагу опустилася нижче позначки 30%.

"АдН" отримала б 22% голосів. Водночас, це приблизно в чотири рази більше, ніж партія набрала на попередніх земельних виборах у 2022 році.

"Зелені" після попереднього падіння знову наростили підтримку і набрали б 18%. СДПН отримала б 14%, "Ліві" – 8%, а вільні демократи – лише 3% і не подолала б прохідний бар’єр.

Таким чином нинішній уряд землі у складі ХДС та "Зелених" і надалі мав би більшість у ландтазі найнаселенішої федеральної землі. Хоча ХДС у Північному Рейні-Вестфалії останнім часом втратила підтримку виборців, "Зелені" значно додали.

Вибори до ландтагу Північного Рейну-Вестфалії повинні пройти у квітні, у той час як вибори до Бундестагу мають відбутися у 2029 році.

Засновник Forsa Манфред Гюлльнер пов'язує суттєво нижчу підтримку ХДС на федеральних виборах із невдоволенням канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За даними опитування, лише 11% жителів Північного Рейну-Вестфалії задоволені роботою Мерца, тоді як 87% висловили невдоволення. За словами Гюлльнера, у своїй рідній землі Мерц отримує ще більш негативні оцінки, ніж у середньому по Німеччині.

Водночас прем'єр-міністр землі та голова регіонального осередку ХДС Гендрік Вюст має значно вищий рівень підтримки. Його роботою задоволені 46% опитаних, а 37% – незадоволені.

Опитування відбувалося в період з 7 по 18 вересня, тобто після виборів до ландтагу в Саксонії-Ангальт, але до виборів у Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц отримав підтримку фракції ХДС/ХСС після її поразки на виборах до земельного парламенту Мекленбурга-Передньої Померанії.

Нагадаємо, на виборах до ландтагу у Мекленбурзі-Передній Померанії партія канцлера Німеччини Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – вперше не подолала п’ятивідсотковий бар’єр та залишилася без представництва в земельному парламенті.

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