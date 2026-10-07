Ердоган поговорив із Путіним про безпеку судноплавства в Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій, зокрема, вони говорили про Чорне море.

Про це повідомив офіс турецького президента у соцмережі Х у середу, 7 жовтня, пише "Європейська правда".

Як повідомили в офісі президента Туреччини, під час розмови Ердоган й Путін "обговорили двосторонні відносини" між країнами, а також регіональні та глобальні питання.

У розмові Ердоган "наголосив на важливості зусиль, спрямованих на убезпечення судноплавства в Чорному морі".

Також, як зазначається, він заявив, що Туреччина "завжди готова долучитися до зусиль, спрямованих на налагодження прямих контактів між Росією та Україною".

Як повідомляла "Європейська правда", 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна – ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.

Це другий подібний інцидент за два дні: 5 жовтня поблизу румунського узбережжя судно, яке перевозило зерно з України до Італії, було підбите дронами. Відомо про щонайменше одного загиблого.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що атаку здійснила Росія.

А Європейський Союз вважає останні атаки Росії на комерційні судна в Чорному морі неприйнятними, і на запит Румунії та Болгарії передасть їм супутникові знімки вказаних морських ділянок.