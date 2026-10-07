Эрдоган обсудил с Путиным вопросы безопасности судоходства в Чёрном море

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого, в частности, они обсудили ситуацию в Черном море.

Об этом сообщил аппарат президента Турции в социальной сети X в среду, 7 октября, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в офисе президента Турции, в ходе беседы Эрдоган и Путин "обсудили двусторонние отношения" между странами, а также региональные и глобальные вопросы.

В ходе беседы Эрдоган "подчеркнул важность усилий, направленных на обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море".

Также, как отмечается, он заявил, что Турция "всегда готова присоединиться к усилиям, направленным на налаживание прямых контактов между Россией и Украиной".

Как сообщала "Европейская правда", 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна – ALFA WATAN, плавающее под флагом Того, и ABLE под флагом Палау.

Это второй подобный инцидент за два дня: 5 октября у румынского побережья судно, перевозившее зерно из Украины в Италию, было подбито дронами. Известно о как минимум одном погибшем.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские ВМС связались с болгарскими коллегами по поводу атаки на два гражданских судна в водах Болгарии и что атаку совершила Россия.А Европейский Союз считает последние атаки России на коммерческие суда в Чёрном море неприемлемыми и по запросу Румынии и Болгарии передаст им спутниковые снимки указанных морских участков.