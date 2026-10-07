Украина обсуждает с партнерами возможности перестройки работы на границе из-за обстрелов РФ

Украина ведет переговоры с соседними странами-партнерами о возможности перестроить работу на границе для повышения безопасности из-за российских обстрелов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в Киеве в среду, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам пресс-секретаря, в этом вопросе речь идет не только о Молдове.

"Были активные российские удары и в Молдове, и на границе с Польшей тоже. Поэтому я знаю, что наши профильные ведомства общаются с профильными ведомствами стран-партнеров на тему того, каким образом перестроить работу на границе для повышения безопасности. Больше не скажу, потому что нужно дождаться решения. Модальности предложены", – рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что не может предоставить больше подробностей, и призвал дождаться решений о готовности от партнеров.

"Есть некоторые логистические предложения о том, как облегчить пересечение границы и повысить безопасность. Но они сейчас находятся в процессе проработки", – сказал Тихий.

Напомним, 5 октября работа пограничного пункта "Паланка – Маяки – Удобное" была приостановлена после того, как снаряд, выпущенный во время российских атак по украинской инфраструктуре, рикошетом попал в пассажирский автобус и диспетчерскую будку.

Между тем Польша ожидает, что её пункты пропуска могут также стать мишенями для атак Российской Федерации.