Польща очікує, що Росія може атакувати пункти пропуску з Україною – прем’єр

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск на тлі ударів Росії по міжнародних пунктах пропуску з Україною заявив, що Польща очікує, що її пункти пропуску можуть також стати мішенями.

Про це він сказав у четвер, 10 вересня, під час пресконференції у Словаччині, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Туск заявив, що Росія "вже вдавалася до провокаційних атак на прикордонні пункти – наприклад, у Молдові".

"Ми очікуємо подібних дій, спрямованих проти прикордонних переходів з Україною в інших країнах, зокрема в Польщі", – зазначив він.

Також Туск заявив, що отримав "досить точний звіт безпосередньо від ЦРУ щодо можливих подій у найближчі місяці". За його словами, цей звіт "збігається" з тим, про що він "говорив і про що попереджав протягом місяців".

"Ми маємо передбачати різні сценарії; і Польща, і вся Європа мають бути готовими до різних можливостей щодо ситуації не лише на російсько-українському фронті, а й уздовж східного флангу ЄС", – додав прем’єр Польщі.

У зв’язку з російською атакою у ніч проти 6 вересня призупиняв роботу пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Як повідомляли, в ніч проти 9 вересня російські безпілотники знову атакували прикордонну інфраструктуру на кордоні з Молдовою, під ударом опинився КПП "Старокозаче-Тудора" – один з двох ключових КПП на одеській ділянці кордону між Україною і Молдовою, поруч з КПП "Паланка".

10 вересня у Молдові відкинули твердження російської сторони про те, що пункт пропуску "Тудора-Старокозаче" на кордоні з Україною нібито використовується для військової логістики, тому Росія вдарила по ньому.