Молдова создает защитные зоны от дронов на КПП на границе с Украиной

Власти Молдовы создают на КПП на границе с Украиной защитные зоны, где сотрудники пограничных пунктов, а также граждане, находящиеся на границе, могли бы укрыться от возможных ударов дронов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 7 октября сообщила глава МВД Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин, её слова приводит Newsmaker.

Как рассказала министр, власти Молдовы пытаются обеспечить все контрольно-пропускные пункты пограничной полиции необходимыми средствами защиты, в частности пункты, расположенные на территории Украины.

"Также обсуждаем вывод сотрудников Республики Молдова на территорию Республики Молдова. С двух КПП их уже вывели, но выведем и остальных из совместных пунктов, находящихся на территории Украины. Они будут работать на территории Молдовы", – сказала Мисаил-Никитин.

Она подчеркнула, что в настоящее время продолжаются работы по созданию защитных зон, "чтобы в случае необходимости сотрудники пограничной полиции и государственные служащие, а также граждане, находящиеся на пограничном пункте, могли эвакуироваться в безопасное место".

В МВД, отвечая на вопрос NewsMaker, уточнили, что министр, говоря о выводе сотрудников Молдовы из совместных с Украиной КПП на территорию республики, имела в виду пограничные пункты "Крива" и "Паланка".

Отметим, 12 сентября Таможенная служба Молдовы сообщила, что на КПП "Джурджулешти–Рени", "Бричаны–Россошаны" и "Крива–Мамалига", где на территории Украины установлен совместный молдавско-украинский контроль, персонал Таможенной службы и Пограничной полиции вернулся на территорию Молдовы. В течение 90 дней молдавские пограничники и таможенники будут осуществлять свою деятельность в рамках существующей инфраструктуры Молдовы.

В Министерстве иностранных дел Украины 7 октября сообщили, что Украина ведет переговоры с соседними странами-партнерами о возможности перестройки работы на границе для повышения безопасности из-за российских обстрелов.

5 октября работа пограничного пункта "Паланка – Маяки – Удобное" была приостановлена после того, как снаряд, выпущенный во время российских атак на украинскую инфраструктуру, рикошетом попал в пассажирский автобус и диспетчерскую будку.