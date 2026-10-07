В рюкзаке нападавшего на школу в Польше обнаружили самодельное взрывное устройство

Генеральный прокурор Польши Дариуш Корнелук заявил, что у юноши, который, возможно, ранил ножом людей в школе в городе Остроленка, в портфеле находилось самодельное взрывное устройство.

Об этом он заявил вечером 7 октября, цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

По словам Корнелука, в связи с тем, что в портфеле юноши нашли самодельное взрывное устройство, квалификация этого инцидента как покушения на убийство "безусловно будет расширена".

"Сейчас мы уверены, что злоумышленник проник на территорию школы с опасным оружием – ножом, – и скажу больше: в рюкзаке, который он также принес на территорию школы, находилось самодельное взрывное устройство, которое едва не взорвалось", – сказал он.

Он добавил, что, по информации, полученной им от районного прокурора, в какой-то момент из рюкзака, принесённого учеником, начал выходить дым.

"Рюкзак уже находился в компьютерном классе, (...) и только благодаря своевременным действиям учителя и учеников его выбросили в окно, и, возможно, именно это (...) помешало его взрыву", – сказал прокурор.

Недавно в школе Сташкова в Словакии ученик ударил острым предметом двух учителей и других учеников; погибла одна учительница.

В августе в немецком Бранденбурге произошло нападение на территории частной школы; по данным полиции, в результате инцидента погибли два человека, а подозреваемый был задержан.

В том же месяце 18-летний юноша, вооруженный мечом, напал на учеников шведской средней школы, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.