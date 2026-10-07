ЗМІ: у польській школі на тлі нападу з ножем виявили підозрілий рюкзак

Польські ЗМІ дізналися, що співробітників вибухотехнічної служби поліції викликали до школи в місті Остроленка на тлі нападу з ножем.

Про це стало відомо RMF24, передає "Європейська правда".

Польській радіостанції стало відомо, що співробітники вибухотехнічної служби поліції оглянуть рюкзак, який молодий чоловік, який раніше нібито напав з ножем на кількох людей, приніс до школи.

Зазначається, що під час ймовірного нападу 19-річний хлопець залишив його в класі. Як зазначає радіостанція, коли з рюкзака почав виходити дим – учні викинули його у вікно.

Зараз його охороняє поліція, яка чекає на саперів із підрозділу боротьби з тероризмом.

Нещодавно у школі Сташкова, що у Словаччині, учень вдарив гострим предметом двох вчителів та інших учнів; загинула одна вчителька.

У серпні у німецькому Бранденбурзі стався напад території приватної школи; за даними поліції, внаслідок інциденту загинули двоє людей, а підозрюваного затримали.

Того ж місяця 18-річний юнак, озброєний мечем, напав на учнів шведської середньої школи, внаслідок чого одна людина загинула, а троє отримали поранення.