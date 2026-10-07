У Саксонії-Ангальт парламент розгляне заклик зупинити допомогу Україні та санкції проти РФ
Партія "Альтернатива для Німеччини" та Альянс за соціальну справедливість, щраніше відомий як Альянс Сари Вагенкнехт (BSW), мають намір невдовзі ухвалити у ландтазі землі Саксонія-Ангальт резолюцію щодо припинення допомоги Україні та зупинки санкцій проти Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує Spiegel.
Згідно з проєктом резолюції, ландтаг має визнати, що політика санкцій проти Росії, а також постачання зброї та фінансова допомога Україні провалилися. Для ухвалення цього документа має відбутися спеціальне засідання.
У резолюції уряд землі закликають "всіма доступними засобами, зокрема шляхом відповідної ініціативи у Бундесраті, докласти зусиль для запобігання подальшій ескалації конфлікту в Україні та реалізації політики, спрямованої на встановлення миру". Основну увагу, згідно з проєктом документа, слід приділити дипломатії. "Необхідні негайне припинення вогню та початок мирних переговорів з Росією", – йдеться у документі.
Метою Німеччини названо нормалізацію економічних відносин з Росією, а також негайне скасування економічних санкцій проти РФ.
Така резолюція матиме насамперед символічний ефект, оскільки основні повноваження щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії лежать у руках Берліна та Брюсселя.
Політик партії "АдН" Ульріх Зігмунд, який у грудні має намір балотуватися на посаду нового прем’єр-міністра Саксонії-Ангальт, заявив, що нарешті партії здатні посилити тиск на Берлін, "змусити його нарешті докласти зусиль для припинення війни, а не її продовження, і витратити мільярди податкових грошей на людей у нашій країні, а не на зброю на полях бою в Україні".
Засновниця партії BSW Сара Вагенкнехт заявила, що Німеччина має дбати про діалог із Москвою, "замість того, щоб сприяти ескалації, яка рано чи пізно закінчиться війною". Вона звинуватила Мерца у тому, що він поїхав до Києва з "валізою грошей".
Голова фракції BSW Томас Шульце заявив інформаційному агентству dpa, що перед виборами було обіцяно внести пропозицію щодо миру: "Зараз ми виконуємо цю передвиборчу обіцянку. Магдебург надсилає Берліну сигнал про мирну політику".
Позачергове засідання земельного парламенту має відбутися 14 жовтня. Згідно з регламентом, четверта частина депутатів може вимагати його скликання.
У вівторок у Магдебурзі відбулося перше засідання ландтагу. Новим головою парламенту став депутат від партії "АдН" Тобіас Рауш.
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