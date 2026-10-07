Партия "Альтернатива для Германии" и Альянс за социальную справедливость, ранее известный как Альянс Сары Вагенкнехт (BSW), намерены в ближайшее время принять в ландтаге земли Саксония-Анхальт резолюцию о прекращении помощи Украине и отмене санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно проекту резолюции, ландтаг должен признать, что политика санкций против России, а также поставки оружия и финансовая помощь Украине провалились. Для принятия этого документа должно состояться специальное заседание.

В резолюции правительство земли призывают "всеми доступными средствами, в частности путем соответствующей инициативы в Бундесрате, приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта в Украине и реализации политики, направленной на установление мира". Основное внимание, согласно проекту документа, следует уделить дипломатии. "Необходимы немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров с Россией", – говорится в документе.

Целью Германии названа нормализация экономических отношений с Россией, а также немедленная отмена экономических санкций против РФ.

Такая резолюция будет иметь прежде всего символический эффект, поскольку основные полномочия по оказанию помощи Украине и введению санкций против России находятся в руках Берлина и Брюсселя.

Политик партии "АдГ" Ульрих Зигмунд, который в декабре намерен баллотироваться на пост нового премьер-министра Саксонии-Анхальт, заявил, что наконец-то партии способны усилить давление на Берлин, "заставить его наконец приложить усилия для прекращения войны, а не её продолжения, и потратить миллиарды налоговых денег на людей в нашей стране, а не на оружие на полях сражений в Украине".

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Германия должна заботиться о диалоге с Москвой, "вместо того, чтобы способствовать эскалации, которая рано или поздно закончится войной". Она обвинила Мерца в том, что он поехал в Киев с "чемоданом денег".

Председатель фракции BSW Томас Шульце заявил информационному агентству dpa, что перед выборами было обещано внести предложение о мире: "Сейчас мы выполняем это предвыборное обещание. Магдебург посылает Берлину сигнал о мирной политике".

Внеочередное заседание земельного парламента должно состояться 14 октября. Согласно регламенту, четверть депутатов может потребовать его созыва.

Во вторник в Магдебурге состоялось первое заседание ландтага. Новым председателем парламента стал депутат от партии "АдГ" Тобиас Рауш.

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