Партія "подруги Путіна" допоможе лідеру ультраправих стати прем'єром на сході Німеччини

Головний кандидат партії Альянс Сари Вагенкнехт на виборах у землі Саксонія-Ангальт Томас Шульце оголосив, що нова фракція його партії у земельному парламенті вдасться до кроку, який допоможе представнику "Альтернативи для Німеччини" стати прем’єр-міністром.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Handelsblatt.

За словами Шульце, Альянс Сари Вагенкнехт утримається під час третього туру голосування щодо обрання прем’єр-міністра, що дозволить кандидату від "АдН" Ульріху Зігмунду обратись на посаду. Якщо це трапиться, він стане першим представником ультраправої партії на чолі федеральної землі після завершення Другої світової війни.

"Ми не братимемо участі в коаліції, що слугуватиме брандмауером", – заявив Шульце в ефірі радіостанції Deutschlandfunk, маючи на увазі, що АСВ не блокуватиме прихід "АдН" до влади і не голосуватиме проти Зігмунда. Він підкреслив, що "АдН" є переможцем виборів і саме вона повинна сформувати уряд.

У третьому турі голосування в ландтазі Саксонії-Ангальт для обрання нового глави уряду достатньо простої більшості. У партії "АдН" за результатом виборів 39 мандатів із 82. Це дозволить простою більшістю голосів затвердити кандидатуру Зігмунда.

Однак, за словами Шульце, потрібно почекати, чи взагалі Зігмунд висуне свою кандидатуру на посаду прем’єра. Він очікує, що партія "АдН" як переможець виборів піде на контакт з іншими партіями.

Водночас Шульце підтвердив, що партія АСВ має намір висунути позапартійного кандидата на посаду міністра-президента. За його словами, для цього "найближчим часом" буде названо особу з Саксонії-Ангальт.

Попередні результати виборів до земельного парламенту німецької Саксонії-Ангальт підтвердили історичну перемогу ультраправої "Альтернативи для Німеччини", проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

Більше у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.