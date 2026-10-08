У Польщі – новий напад у школі, затримано 15-річного підлітка

15-річний підліток напав з ножем на кількох людей в початковій школі в польському селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Інцидент стався в четвер вранці в початковій школі імені Івана Павла II в Лещидулі-Новінах. Поліція підтвердила, що отримала відповідне повідомлення. Правоохоронці вирушили на місце події – до школи поблизу Вишкова.

Прессекретар поліції Мазовецького воєводства Катажина Кухарська повідомила, що до закладу увійшов її колишній учень і поранив трьох осіб, серед яких – директор школи. Директор нібито знешкодив нападника. Злочинця затримала поліція.

Polsat News з’ясував, що одна з поранених осіб перебуває у критичному стані та їй надавали реанімаційну допомогу.

Напередодні дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл № 4 в польському місті Остроленка.

Національний прокурор Польщі Даріуш Корнелюк заявив, що юнак, який міг поранити ножем людей у школі в місті Остроленка, мав у портфелі саморобний вибуховий пристрій.

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський розповів, що паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.