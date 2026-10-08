В Польше – новое нападение в школе, задержан 15-летний подросток

15-летний подросток напал с ножом на нескольких человек в начальной школе в польском селе Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Инцидент произошел в четверг утром в начальной школе имени Иоанна Павла II в Лещидуле-Новинах. Полиция подтвердила, что получила соответствующее сообщение. Правоохранители выехали на место происшествия – в школу недалеко от Вышкова.

Пресс-секретарь полиции Мазовецкого воеводства Катажина Кухарска сообщила, что в здание вошёл её бывший ученик и ранил трёх человек, среди которых – директор школы. Директор якобы обезвредил нападавшего. Преступника задержала полиция.

Polsat News выяснил, что один из раненых находится в критическом состоянии и ему оказывалась реанимационная помощь.

Накануне девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Национальный прокурор Польши Дариуш Корнелюк заявил, что у молодого человека, который, возможно, ранил ножом людей в школе в городе Остроленка, в портфеле находилось самодельное взрывное устройство.

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский рассказал, что параллельно с нападением в школе в Остроленке в среду прошла также полицейская операция в городе Серпц, которая предотвратила другое нападение.