На протестах школярів у Франції затримали пів тисячі людей, в Парижі спалахнули заворушення

У Франції під час протестів старшокласників, які продовжилися в четвер, затримали 504 людини, 48 правоохоронців отримали поранення, а найбільші заворушення спалахнули на площі Бастилії в Парижі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

За даними МВС Франції, загалом у протестах взяли участь близько 71 500 людей, з них 24 500 – у Парижі. Близько 55 тисяч людей долучилися до акцій безпосередньо біля навчальних закладів.

Міністр внутрішніх справ Франції засудив насильство та відзначив роботу правоохоронців, які, за його словами, систематично перешкоджали таким діям. У відомстві заявили про зростання рівня міського насильства, яке відбувалося на тлі мирних акцій школярів.

У Парижі найбільш напружена ситуація склалася на площі Бастилії, де залишалися кілька тисяч учасників руху школярів. Учасники протесту кидали каміння та запускали піротехнічні засоби в бік правоохоронців, які застосували водомет.

За даними паризької поліції, близько 20 людей у чорному одязі, яких правоохоронці назвали представниками "чорного блоку", кидали в силовиків елементи вуличного обладнання. З даху одного з будинків також кидали уламки димоходу.

На оприлюднених відео видно, як групи молодих людей кидають у правоохоронців різні предмети. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ та витісняла протестувальників.

Premières tensions sur la place de la Bastille. Charge de la police après de nombreux jets de projectiles. #blocuslycees #blocusuniversites #Paris #8octobre https://t.co/T8YPeFJcMn – Luc Auffret (@LucAuffret) October 8, 2026

Крім того, у Пуатьє вночі сталася пожежа на території ліцею, яка поширилася на автомобіль учительки. У Сен-Етьєні кілька десятків людей вранці проникли до ліцею та розгромили їдальню. У Байонні були вибиті вікна в будинку, де проживає охоронець навчального закладу, а вчителів обстріляли з піротехнічних засобів.

У Тулузі директор ліцею був побитий дорослим учасником протесту. У Сен-Шамоні заступник директора отримав опіки обличчя внаслідок пострілу з піротехнічного засобу.

Також у Страсбурзі підпалили поліцейський автомобіль, у Ла-Рошелі пошкодили будівлю поліцейського управління. В Бордо була спроба підпалити поліцейську дільницю.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у вівторок, 6 жовтня, у ході акцій протесту старшокласників у Франції було затримано 488 осіб.

У середу прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його уряд до кінця місяця презентує заходи, покликані вирішити скарги старшокласників, озвучені під час масштабних протестів.