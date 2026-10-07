Протести у Франції: уряд до кінця місяця представить заходи для вирішення скарг старшокласників

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його уряд до кінця місяця презентує заходи, покликані вирішити скарги старшокласників, озвучені під час масштабних протестів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Прем'єр-міністр Франції апелював до теми протестів старшокласників у телевізійному зверненні. Лекорню виступив на захист дій поліції під час загальнонаціональних протестів, заперечивши, що правоохоронним органам було дано вказівку жорстко розігнати підлітків-протестувальників.

Лекорню заявив, що до кінця місяця його уряд представить заходи для вирішення проблем, про які заявляють учні. Він додав, що "ніхто не повинен залишатися байдужим до страждань", про які говорять школярі.

Раніше у середу французький уряд заявив, що тимчасово припиняє використання світлошумових гранат під час придушення протестів після того, як під час зіткнення з поліцією спеціального призначення 15-річному хлопцеві відірвало руку, що посилило звинувачення протестувальників у жорстокості поліції.

Напередодні Лекорню оголосив про призупинення занять у школах від ранку середи і до п’ятниці, щоб вислухати старшокласників, чиї масові протести в останні дні охопили країну.

Протести французьких старшокласників пов’язані передусім із нестачею ресурсів у системі освіти. Учні вимагають збільшення кількості вчителів і працівників шкіл, зменшення наповненості класів, покращення стану шкільних будівель та зниження навчального навантаження. Окремою вимогою є реформування системи вступу до вишів.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у вівторок, 6 жовтня, у ході акцій протесту старшокласників у Франції було затримано 488 осіб.