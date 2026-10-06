У Франції під час протестів старшокласників у вівторок затримали майже 500 осіб

У вівторок під час протестів старшокласників у Франції було затримано майже пів тисячі.

Такими є дані МВС Франції, опубліковані виданням Liberation, пише "Європейська правда".

За даними Міністерства внутрішніх справ, у вівторок у ході акцій протесту старшокласників у Франції було затримано 488 осіб.

Міністерство також повідомило, що 43 поліцейських отримали поранення.

За даними Міністерства освіти, з початку демонстрацій поранення отримали щонайменше 215 старшокласників.

Організатори заявили, що у паризькій демонстрації у вівторок взяли участь близько 100 тисяч осіб, а по всій країні загалом – 450 тисяч.

Цифра французького Міністерства внутрішніх справ була значно нижчою: там заявили, що до протестів приєдналося близько 250 000 тисячі, тоді як у Парижі повідомляли про 56 тисяч осіб.

Учні старших шкіл у Франції вийшли на вулиці здебільшого через те, що вони називають "катастрофічними умовами навчання" та нестачею ресурсів для шкіл.

Серед претензій – надто велика кількість учнів у класах, нестача вчителів і допоміжного персоналу, а також незадовільний стан шкільних будівель.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір пізніше у вівторок зустрітися з ключовими міністрами, щоб обговорити протести учнів старших класів.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про призупинення занять у школах від ранку середи і до п’ятниці, щоб вислухати старшокласників, чиї масові протести в останні дні охопили країну.

Президент США Дональд Трамп висловився щодо протестів французьких старшокласників заявивши, що ці акції демонструють бажання "ісламу захопити країну".