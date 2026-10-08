На протестах школьников во Франции задержали полтысячи человек, в Париже вспыхнули беспорядки
Новости — Четверг, 8 октября 2026, 20:49 —
Во Франции во время протестов старшеклассников, продолжавшихся в четверг, задержали 504 человека, 48 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, а самые масштабные беспорядки вспыхнули на площади Бастилии в Париже.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.
По данным МВД Франции, в целом в протестах приняли участие около 71 500 человек, из них 24 500 – в Париже. Около 55 тысяч человек присоединились к акциям непосредственно возле учебных заведений.
Министр внутренних дел Франции осудил насилие и отметил работу правоохранителей, которые, по его словам, систематически пресекали такие действия. В ведомстве заявили о росте уровня городского насилия, происходившего на фоне мирных акций школьников.
В Париже наиболее напряженная ситуация сложилась на площади Бастилии, где оставались несколько тысяч участников движения школьников. Участники протеста бросали камни и запускали пиротехнические средства в сторону правоохранителей, которые применили водомет.
По данным парижской полиции, около 20 человек в чёрной одежде, которых правоохранители назвали представителями "чёрного блока", бросали в силовиков элементы уличного оборудования. С крыши одного из домов также бросали обломки дымохода.
На опубликованных видео видно, как группы молодых людей бросают в правоохранителей различные предметы. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и вытесняла протестующих.
Premières tensions sur la place de la Bastille. Charge de la police après de nombreux jets de projectiles. #blocuslycees #blocusuniversites #Paris #8octobre https://t.co/T8YPeFJcMn– Luc Auffret (@LucAuffret) October 8, 2026
Кроме того, в Пуатье ночью произошёл пожар на территории лицея, который перекинулся на автомобиль учительницы. В Сен-Этьене утром несколько десятков человек проникли в лицей и разгромили столовую. В Байонне были выбиты окна в доме, где проживает охранник учебного заведения, а учителей обстреляли из пиротехнических средств.
В Тулузе директор лицея был избит взрослым участником протеста. В Сен-Шамони заместитель директора получил ожоги лица в результате выстрела из пиротехнического средства.
Также в Страсбурге подожгли полицейский автомобиль, в Ла-Рошели повредили здание полицейского управления. В Бордо была попытка поджечь полицейский участок.
По данным Министерства внутренних дел, во вторник, 6 октября, в ходе акций протеста старшеклассников во Франции было задержано 488 человек.
В среду премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его правительство до конца месяца представит меры, призванные учесть жалобы старшеклассников, озвученные во время масштабных протестов.