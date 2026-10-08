К украинской переговорной группе в США присоединится европейская команда

Президент Владимир Зеленский сообщил, что к украинской переговорной группе, которая будет находиться в США 9–10 октября, присоединятся европейские партнеры.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов в режиме онлайн в четверг.

По словам главы государства, 9 октября украинские переговорщики встретятся со спецпредставителями президента Трампа в США.

"Украинская переговорная команда встретится завтра, в пятницу, в Соединенных Штатах Америки с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. С нашей стороны – Буданов, Кислица, Арахамия, Умеров. Встречи продлятся два дня, и мы рассчитываем на европейскую команду, которая присоединится к нашей переговорной группе, а также к американской переговорной группе", – сказал Зеленский.

Президент рассчитывает, что в понедельник утром команда переговорщиков будет в Киеве и предоставит ему все детали.

По словам главы государства, на переговорах обсуждаются различные варианты секторального прекращения огня.

"Мы обсуждаем всё. И море, и энергетику. Что может быть реалистичным или более реалистичным, пока не готов сказать… Не хочется, скажем так, что-то сказать, а потом Россия, как всегда, наперекор поступит наоборот", – сказал Зеленский.

Он добавил, что с американской стороной также обсудят вопросы ПВО, а с европейцами – вопрос о выделении финансирования.

В четверг Зеленский сообщил, что украинские переговорщики будут находиться в США 9–10 октября для переговоров с американской стороной.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на данный момент завершение российско-украинской войны путем дипломатических переговоров является "недостижимым".