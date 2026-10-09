ЗМІ: Віткофф і Кушнер обговорили з Трампом останні пропозиції США щодо миру

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер напередодні зустрічі з українськими перемовниками та європейцями обговорили з Дональдом Трампом останні напрацювання у зусиллях з досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Віткофф і Кушнер зустрілися з Трампом, щоб представити останню пропозицію США та отримати його коментарі напередодні переговорів у Маямі, які, як очікується, триватимуть два дні, повідомив американський посадовець.

На зустрічі також були присутні міністр фінансів Скотт Бессент та заступник радника з питань національної безпеки Майк Нідхем.

Однією з ідей є часткове перемир’я, яке зупинить атаки на енергетичну інфраструктуру та перевезення зерна. Хоча Україна заявила, що готова зробити цей крок, Росія не виявляє особливої готовності.

"Усі нервують через зиму. Якщо війна не припиниться, це буде важка зима. Тому США намагаються виступати посередником між сторонами з метою створення єдиної пропозиції", – зазначило джерело у США.

Джерело у США повідомило, що сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план післявоєнного відновлення та інші аспекти конфлікту.

Видання також повідомило, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву з новими пропозиціями.

У четвер Зеленський повідомив, що українські перемовники перебуватимуть у США 9-10 жовтня для переговорів з американською стороною.

Він повідомив, що до української переговорної групи приєднаються європейські партнери.

Перед цим держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є "недосяжним".