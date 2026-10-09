ЗМІ: посланці Трампа можуть відвідати Москву з новими ідеями для миру
Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву.
Про це повідомляє Axios з посиланням на джерело, пише "Європейська правда".
Візит може відбутися після зустрічей в п’ятницю в Маямі з українськими переговірниками та європейськими посадовцями, на яких мають представити "нові ідеї та пропозиції" щодо виходу з глухого кута у російсько-українській війні.
"За словами джерела, обізнаного з ситуацією, Віткофф і Кушнер можуть відвідати Москву наприкінці цього місяця для проведення подальших переговорів із Путіним, – пише Axios.
Віткофф і Кушнер відвідали Москву та Київ на початку вересня. Відтоді вони працюють із росіянами та українцями над оновленою мирною ініціативою.
У четвер Зеленський повідомив, що українські перемовники перебуватимуть у США 9-10 жовтня для переговорів з американською стороною.
Він повідомив, що до української переговорної групи приєднаються європейські партнери.
Перед цим держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є "недосяжним".