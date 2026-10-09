СМИ: Уиткофф и Кушнер обсудили с Трампом последние предложения США по мирному урегулированию

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер накануне встречи с украинскими переговорщиками и европейцами обсудили с Дональдом Трампом последние наработки в рамках усилий по достижению мира в Украине.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Уиткофф и Кушнер встретились с Трампом, чтобы представить последнее предложение США и получить его комментарии накануне переговоров в Майами, которые, как ожидается, продлятся два дня, сообщил американский чиновник.

На встрече также присутствовали министр финансов Скотт Бессент и заместитель советника по вопросам национальной безопасности Майк Нидхем.

Одной из идей является частичное перемирие, которое остановит атаки на энергетическую инфраструктуру и перевозку зерна. Хотя Украина заявила, что готова пойти на этот шаг, Россия не проявляет особой готовности.

"Все нервничают из-за зимы. Если война не прекратится, это будет тяжелая зима. Поэтому США пытаются выступать посредником между сторонами с целью выработки единого предложения", – отметил источник в США.

Источник в США сообщил, что стороны обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины, план послевоенного восстановления и другие аспекты конфликта.

Издание также сообщило, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в конце октября посетить Москву с новыми предложениями.

В четверг Зеленский сообщил, что украинские переговорщики будут находиться в США 9–10 октября для переговоров с американской стороной.

Он сообщил, что к украинской переговорной группе присоединятся европейские партнеры.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время завершение российско-украинской войны путем дипломатических переговоров является "недостижимым".