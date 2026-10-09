У ЄС хочуть заборонити дипломатам з РФ виїжджати за межі держав перебування

Рада ЄС у закордонних справах у понеділок, 12 жовтня, обговорить можливість запровадження додаткових обмежень на пересування російських дипломатів між державами-членами ЄС, аж до повної заборони виїзду за межі країни, в якій вони акредитовані.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі розповіли кілька європейських дипломатів та високопосадовець ЄС, обізнані з підготовкою обговорення.

Російським дипломатам у ЄС хочуть або повністю заборонити виїжджати за межі держави базування, або запровадити обов'язкове отримання дозволу на такі поїздки від держав, територією яких вони планують пересуватися.

За словами співрозмовників "Європейської правди", низка держав ЄС виступає за суттєве обмеження чинних прав пересування російських дипломатів Шенгенською зоною, причому йдеться про значно жорсткіший режим, ніж запроваджена раніше вимога повідомляти про поїздки.

"Досі російські дипломати могли повідомити державу перебування і поїхати, куди хочуть. Тепер ми хочемо запровадити повне обмеження", – зазначив один з дипломатів.

Ще один співрозмовник "ЄвроПравди" наголосив, що значний відсоток російських дипломатів у Євросоюзі є співробітниками розвідки – і це є однією з основних вагомих причин, чому у ЄС хочуть обмежити їхній рух.

"Наступним кроком було б правильно дозволити російським дипломатам пересуватися лише в країні, в якій він або вона акредитовані. Наприклад, російський дипломат у Франції не зможе поїхати до Німеччини чи Бельгії", – додав він.

Водночас інший співрозмовник "ЄвроПравди" описав ще один, менш жорсткий варіант посилення обмежень, який передбачає перехід від обов'язкового повідомлення про поїздку в межах Шенгенської зони до необхідності отримувати дозвіл на неї.

"Пропонується поставити такі поїздки в залежність від отримання дозволу. Тобто російські дипломати повинні були б не лише повідомляти, але також отримувати дозвіл на такі поїздки – від держави перебування та від держав, куди вони направляються", – пояснив він.

Співрозмовники "ЄвроПравди" також звернули увагу на значну кількість російських дипломатів, акредитованих при міжнародних організаціях, розташованих у європейських столицях, причому є зацікавленість у тому, щоб обмежити цю кількість та посилити контроль.

Варто зауважити, що на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 12 жовтня відбудеться лише дискусія, але рішення щодо нових обмежень для російських дипломатів не ухвалюватимуть.

"Насамперед йдеться про те, щоб з'ясувати, наскільки широкою є політична підтримка подальших заходів щодо віз", – уточнив співрозмовник "ЄвроПравди".

Крім того, за його словами, 14 жовтня на засіданні візової робочої групи Ради ЄС заплановане обговорення німецької ініціативи щодо єдиного обмежувального підходу до видачі віз російським громадянам, а також використання віз з обмеженою територіальною дією та візових положень 21-го пакета санкцій проти Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", у жовтні 2025 року Євросоюз у межах 19-го пакета санкцій проти Росії запровадив обов'язок російських дипломатів завчасно повідомляти держави ЄС про поїздки за межі країни акредитації. Ці правила почали застосовуватися 25 січня 2026 року.

Також ЄС ще з літа обговорює обмеження видачі віз тим, хто воював в Україні на боці РФ. У 21-й пакет санкції ЄС вніс механізм для заборони віз російським військовим, але сама заборона ще не набула чинності.

У вересні Угорщина повідомила про рішення щодо видворення 10 співробітників російського посольства за діяльність, яка "є неприйнятною для дипломатів" згідно з Віденською конвенцією.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на початку вересня закликав обмежити свободу пересування російських дипломатів лише тими країнами, де вони акредитовані, а також встановити обмеження на кількість акредитацій.