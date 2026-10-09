В ЕС хотят запретить дипломатам из РФ выезжать за пределы стран пребывания

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник, 12 октября, обсудит возможность введения дополнительных ограничений на передвижение российских дипломатов между государствами-членами ЕС, вплоть до полного запрета выезда за пределы страны, в которой они аккредитованы.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе рассказали несколько европейских дипломатов и высокопоставленный чиновник ЕС, осведомленные о подготовке обсуждения.

Российским дипломатам в ЕС хотят либо полностью запретить выезжать за пределы страны пребывания, либо ввести обязательное получение разрешения на такие поездки от государств, по территории которых они планируют передвигаться.

По словам собеседников "Европейской правды", ряд государств ЕС выступает за существенное ограничение действующих прав на передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне, причем речь идет о значительно более жестком режиме, чем введенное ранее требование уведомлять о поездках.

"До сих пор российские дипломаты могли уведомить страну пребывания и поехать, куда хотят. Теперь мы хотим ввести полное ограничение", – отметил один из дипломатов.

Еще один собеседник "ЕвроПравды" подчеркнул, что значительный процент российских дипломатов в Евросоюзе являются сотрудниками разведки – и это одна из основных веских причин, по которым в ЕС хотят ограничить их передвижение.

"Следующим шагом было бы разрешить российским дипломатам передвигаться только в стране, в которой он или она аккредитованы. Например, российский дипломат во Франции не сможет поехать в Германию или Бельгию", – добавил он.

В то же время другой собеседник "ЕвроПравды" описал еще один, менее жесткий вариант усиления ограничений, предусматривающий переход от обязательного уведомления о поездке в пределах Шенгенской зоны к необходимости получения разрешения на нее.

"Предлагается поставить такие поездки в зависимость от получения разрешения. То есть российские дипломаты должны были бы не только уведомлять, но также получать разрешение на такие поездки – от страны пребывания и от государств, в которые они направляются", – пояснил он.

Собеседники "ЕвроПравды" также обратили внимание на значительное количество российских дипломатов, аккредитованных при международных организациях, расположенных в европейских столицах, причем существует заинтересованность в том, чтобы ограничить это количество и усилить контроль.

Стоит отметить, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам 12 октября состоится лишь дискуссия, но решения о новых ограничениях для российских дипломатов принимать не будут.

"Прежде всего речь идет о том, чтобы выяснить, насколько широка политическая поддержка дальнейших мер в отношении виз", – уточнил собеседник "ЕвроПравды".

Кроме того, по его словам, 14 октября на заседании визовой рабочей группы Совета ЕС запланировано обсуждение немецкой инициативы относительно единого ограничительного подхода к выдаче виз российским гражданам, а также использования виз с ограниченным территориальным действием и визовых положений 21-го пакета санкций против России.

Как сообщала "Европейская правда", в октябре 2025 года Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций против России ввел обязанность российских дипломатов заранее уведомлять государства ЕС о поездках за пределы страны аккредитации. Эти правила начали применяться 25 января 2026 года.

Также ЕС еще с лета обсуждает ограничение выдачи виз тем, кто воевал в Украине на стороне РФ. В 21-й пакет санкций ЕС внес механизм для запрета выдачи виз российским военным, но сам запрет еще не вступил в силу.

В сентябре Венгрия сообщила о решении выслать 10 сотрудников российского посольства за деятельность, которая "является неприемлемой для дипломатов" согласно Венской конвенции.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в начале сентября призвал ограничить свободу передвижения российских дипломатов только теми странами, где они аккредитованы, а также установить ограничения на количество аккредитаций.