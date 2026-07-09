ЗМІ: ЄС послабить заборону на в'їзд учасникам війни проти України

Європейський Союз обговорює більш обмежену версію своєї пропозиції щодо заборони видачі віз особам, які воювали в Україні на боці РФ.

Про це стало відомо Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з обговорюваною пропозицією, ЄС має намір поширити заборону лише на короткострокові візи і лише для тих, хто безпосередньо брав участь у бойових діях в Україні.

Ця заборона стане частиною 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.

Останніми тижнями Франція та Італія висловили заперечення проти повної заборони на в’їзд для учасників війни проти України, аргументуючи це тим, що це питання має регулюватися візовою політикою, а не санкціями, та попередивши, що це може створити практичні проблеми для країн, які обробляють велику кількість заяв на візи для росіян.

Щоб врахувати ці зауваження, Ірландія, яка зараз головує в Раді ЄС, запропонувала обмежити дію цього заходу візами на короткострокове перебування.

Сфера застосування заборони також була звужена і тепер стосується осіб, які служать або служили в збройних силах Росії або в нерегулярних збройних формуваннях, що контролюються Москвою або діють в її інтересах. Вона застосовуватиметься лише до осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Початкова пропозиція була набагато ширшою і охоплювала тих, хто виконував будь-яку роль у збройних силах, включаючи адміністративні та логістичні функції; переглянутий пакет заходів більше не передбачає, що заявник брав участь у війні, якщо він не може довести протилежне.

Коло винятків також було розширено. Згідно з початковою пропозицією, єдиним винятком було надання візи заявникам, які могли довести, що вони є дезертирами з російської армії або тими, хто не згоден із загарбницькою війною РФ.

Остання версія також дозволяє в’їзд або транзит з гуманітарних причин, у національних інтересах або з огляду на міжнародні зобов’язання.

У цих виняткових випадках віза буде обмежена територією країни ЄС, що її видала, тобто її власник не зможе подорожувати до іншої держави-члена без згоди цієї країни.

Нагадаємо, за планом Єврокомісії 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії необхідно затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Невдовзі після цього, Болгарія заявила, що блокуватиме 21-й пакет санкцій ЄС через наявність у запропонованому санкційному списку патріарха РПЦ Кирила. Потім до неї з подібними аргументами приєдналася Італія.