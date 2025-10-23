ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії

Євросоюз вранці 23 жовтня остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у данському головуванні Ради ЄС.

"Раді оголосити, що Рада затвердила 19-й пакет санкцій", – зазначили у коментарі.

Перед тим увечері у данському головуванні повідомили, що отримали повідомлення від "останньої країни, що вона тепер готова зняти свої застереження щодо 19-го пакета" – після чого запустили процес схвалення та прогнозували його завершення до 8 ранку, що й відбулося.

"Енергетичний" блок пакета санкцій передбачає заборону імпорту російського СПГ – через 6 місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових контрактів, що синхронізовано з планом Єврокомісії RePowerEU.

Також це посилення заборони співпраці з "двома нафтовими гігантами Росії" і санкції проти ще 117 танкерів "тіньового флоту", що збільшує загальну чисельність підсанкційних суден до 558.

"Фінансовий" блок включає:

заборону страхування для використовуваних Росією літаків та суден на перші 5 років після продажу у третю країну;

повну заборону транзакцій з 5 російськими банками та розширення існуючої заборони на російські електронні платіжні системи, зокрема "Мир", та санкції проти ще 4 банків у Білорусі та Казахстані;

заборону транзакцій з п’ятьма банками, однією криптобіржею і двома компаніями-трейдерами нафти у Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу;

нову заборону для європейських економічних операторів укладати нові контракти з 9 "спеціальними економічними зонами" в РФ та повну заборону на співпрацю з Алабугою і Technopolis Moscow;

повну заборону криптовалютних послуг для громадян, резидентів, компаній з РФ.

За обхід чинних санкцій покарали ще 45 компаній, з яких три в Індії, дві в Таїланді та 12 у Китаї і Гонконгу; багато з них дотичні до безпілотних технологій.

Застосовано додаткові експортні обмеження для ускладнення доступу РФ до мікросхем та технологій, що можуть використовуватися у ВПК. У санкційні списки додадуть більше осіб і компаній, пов’язаних з ВПК та розробками для військової промисловості.

Розширюється експортна заборона на промислові товари, як солі, каучук, будматеріали, технологічні товари.

Розширюються критерії внесення у санкційні списки портів у третіх країнах, які залучаються для перевезення БпЛА та ракет до Росії чи обходу нафтових санкцій.

Запроваджується новий механізм обмеження пересування російських дипломатів у ЄС з 3-місячним перехідним періодом.

Встановлюються нові критерії включення до санкційних списків у зв’язку з причетністю до викрадення окупаційною владою РФ українських дітей.

Розширюється заборона на надання послуг у сфері ШІ, складних комп’ютерних технологій, комерційних космічних послуг. Надання у РФ будь-яких послуг, які все ще не заборонені санкціями, потребуватиме попереднього погодження.

На додачу, європейським операторам буде заборонено надавати послуги, пов’язані з туризмом у Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше прогнозувала, що затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії може статись 23 жовтня під час засідання Європейської ради.

Нагадаємо, до останнього схвалення пакета санкцій гальмувала позиція Словаччини, яка вимагала Єврокомісію врахувати її застереження щодо автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння та регулювання цін на енергоносії.

Також свої заперечення висувала Австрія, яка вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank накладені Росією штрафи, але безуспішно.