У Польщі закликають посилити контроль над в’їздом росіян до ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що нещодавня хвиля підтримуваних Росією гібридних атак по всій Європі вимагає від ЄС запровадження жорсткіших обмежень для російських дипломатів та громадян, які подорожують територією блоку.

Як пише "Європейська правда", про це Сікорський сказав на пресконференції після зустрічі глав МЗС "Веймарського трикутника", цитує Politico.

Польський міністр закликав обмежити свободу пересування російських дипломатів лише тими країнами, де вони акредитовані, а також встановити обмеження на кількість акредитацій; обмежити видачу шенгенських віз громадянам РФ; запровадити вимогу щодо біометричних пропусків для росіян, які в’їжджають до ЄС.

"Адже Росія намагається знищити ЄС зсередини, і їй не слід дозволяти користуватися привілеями вільного пересування", – заявив Сікорський у четвер.

Глава МЗС Польщі нагадав, що у російських посольствах у Європі працюють також агенти розвідки РФ, які допомагають здійснювати гібридні атаки проти держав ЄС.

"У нас все ще занадто багато російських дипломатів по всьому Європейському Союзі. За нашими оцінками, їх понад 2 тисячі, і, за нашими оцінками, щонайменше 40% з них виконують завдання, що не відповідають їхньому дипломатичному статусу. Вони працюють на структури, які також здійснюють терористичну діяльність у наших країнах", – сказав він.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який також брав участь у зустрічі у Веймарі, заявив, що Париж готовий підтримати подальші кроки, "якщо цього вимагатимуть обставини".

Заклик Сікорського пролунав після того, як у вівторок уряд Німеччини звинуватив Росію у вторгненні дронів, навантажених вибухівкою, до аеропорту Лейпцига та оголосив про низку дипломатичних заходів у відповідь.

Як повідомлялося, під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в ірландському Віклоу 2 вересня міністри повернулися до обговорення заборони вʼїзду у Євросоюз колишнім російським комбатантам, причому ця ідея мала широку підтримку.

Нагадаємо, під час обговорення останнього пакета санкцій Італія та Франція виступили проти повної заборони на в’їзд для російських комбатантів.

Слід зазначити, що, за даними слідства, один з підозрюваних у спробі підриву українського транспортного літака в аеропорту Лейпцига росіян заїхав на територію ЄС за туристичною візою, яку видала Італія.