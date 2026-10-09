ЗМІ: Росія вимагає від США скасування санкцій в обмін на "енергетичне перемир’я"

Росія висуває вимогу про скасування санкцій США в обмін на схвалення перемир’я в енергетиці.

Про це повідомило видання Kyiv Independent з посиланням на американських та українських посадовців, обізнаних з ходом переговорів, передає "Європейська правда".

Російська сторона просить від США скасувати санкції в рамках переговорів щодо можливого припинення взаємних ударів по енергетиці, водночас намагаючись пов’язати цю ініціативу з перемир’ям у Чорному морі.

Ці вимоги пролунали на тлі того, як Росія посилює атаки на енергетичну інфраструктуру України; один із високопоставлених українських посадовців у сфері оборони заявив, що Москва намагається завдати енергомережі якомога більшої шкоди, аби отримати перевагу перед можливими переговорами.

Публічно Москва не виявляє особливої готовності до укладення енергетичного перемир’я. Речник Кремля Дмитрій Пєсков 8 жовтня заявив журналістам, що Росія не бачить сенсу в переговорах щодо секторального перемир’я.

"Наразі Київ пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир’я в тій сфері, яка є його ахіллесовою п’ятою, – в енергетичному секторі", – сказав Пєсков.

Однак у приватних розмовах російська сторона дає зрозуміти, що Москва готова розглянути цю ініціативу, повідомили Kyiv Independent один американський та двоє українських посадовців.

Проте Росія пов’язує можливу угоду з іншими вимогами, зокрема зі скасуванням санкцій, зазначили три особи, обізнані з перемовинами.

США тиснуть як на Київ, так і на Москву, щоб ті припинили атакувати енергетичну інфраструктуру одна одної, що робить енергетичне перемир’я одним із головних питань мирних переговорів.

Президент Дональд Трамп також прагне продемонструвати прогрес у врегулюванні війни перед проміжними виборами до Конгресу США, повідомили українські посадовці.

Після своєї останньої поїздки до Росії посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер повернулися з враженням, що енергетичне перемир’я є можливим.

Представник російського правителя Кирил Дмитрієв у вересні двічі відвідував США для зустрічей із Віткоффом і Кушнером, під час яких вони обговорювали можливе припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Під час цих зустрічей, за словами українських та американських джерел, Дмитрієв повідомив посланцям Трампа, що Росія хоче скасування санкцій як частину угоди.

Досі залишається незрозумілим, які саме санкційні заходи Москва хоче скасувати.

Один європейський дипломат, поінформований про цю справу, повідомив, що Росія може прагнути розблокування своїх заморожених активів як частини угоди.

"Якщо їм вдасться домогтися розморожування коштів, на які накладено санкції… ймовірність того, що ці кошти будуть використані для ескалації (війни), є майже гарантованою", – зазначив дипломат.

"Ніхто насправді не вірить, що вони щиро прагнуть дотримуватися перемир’я", – додав він.

Як відомо, українські перемовники перебуватимуть у США 9-10 жовтня для переговорів з американською стороною. До української переговорної групи приєднаються європейські партнери.

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер напередодні зустрічі з українськими перемовниками та європейцями обговорили з Дональдом Трампом останні напрацювання у зусиллях з досягнення миру в Україні.

ЗМІ повідомили, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть наприкінці жовтня відвідати Москву з новими пропозиціями.