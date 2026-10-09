СМИ: Россия требует от США отмены санкций в обмен на "энергетическое перемирие"

Россия выдвигает требование об отмене санкций США в обмен на одобрение перемирия в энергетике.

Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на американских и украинских чиновников, осведомленных о ходе переговоров, передает "Европейская правда".

Российская сторона просит США отменить санкции в рамках переговоров о возможном прекращении взаимных ударов по энергетике, при этом пытаясь увязать эту инициативу с перемирием в Черном море.

Эти требования прозвучали на фоне того, как Россия усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины; один из высокопоставленных украинских чиновников в сфере обороны заявил, что Москва пытается нанести энергосети как можно больший ущерб, чтобы получить преимущество перед возможными переговорами.

Публично Москва не проявляет особой готовности к заключению энергетического перемирия. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 октября заявил журналистам, что Россия не видит смысла в переговорах о секторальном перемирии.

"Сейчас Киев предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той сфере, которая является его ахиллесовой пятой, – в энергетическом секторе", – сказал Песков.

Однако в частных беседах российская сторона дает понять, что Москва готова рассмотреть эту инициативу, сообщили Kyiv Independent один американский и два украинских чиновника.

При этом Россия связывает возможное соглашение с другими требованиями, в частности с отменой санкций, отметили три источника, знакомые с ходом переговоров.

США оказывают давление как на Киев, так и на Москву, чтобы те прекратили наносить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, что делает энергетическое перемирие одним из главных вопросов мирных переговоров.

Президент Дональд Трамп также стремится продемонстрировать прогресс в урегулировании войны перед промежуточными выборами в Конгресс США, сообщили украинские чиновники.

После своей последней поездки в Россию посланцы Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись с впечатлением, что энергетическое перемирие возможно.

Представитель российского правительства Кирилл Дмитриев в сентябре дважды посещал США для встреч с Уиткоффом и Кушнером, в ходе которых они обсуждали возможное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру. Во время этих встреч, по словам украинских и американских источников, Дмитриев сообщил посланникам Трампа, что Россия хочет отмены санкций в качестве части соглашения.

До сих пор остается неясным, какие именно санкционные меры Москва хочет отменить.

Один европейский дипломат, осведомленный об этом деле, сообщил, что Россия может стремиться к разблокированию своих замороженных активов в рамках соглашения.

"Если им удастся добиться размораживания средств, на которые наложены санкции… вероятность того, что эти средства будут использованы для эскалации (войны), практически гарантирована", – отметил дипломат.

"На самом деле никто не верит, что они искренне стремятся соблюдать перемирие", – добавил он.

Как известно, украинские переговорщики будут находиться в США 9–10 октября для переговоров с американской стороной. К украинской переговорной группе присоединятся европейские партнеры.

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер накануне встречи с украинскими переговорщиками и европейцами обсудили с Дональдом Трампом последние наработки в усилиях по достижению мира в Украине.

СМИ сообщили, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут в конце октября посетить Москву с новыми предложениями.