Трамп заявив, що Зеленський погодився "пригальмувати" з ударами по російських НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявив, що просив українського президента Володимира Зеленського збавити темпи ударів по російських нафтопереробних підприємствах, і той нібито погодився.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда".

Обговорюючи питання здорожчання палива, президент США заявив, що "головною проблемою є те, що нафтопереробні заводи в Росії підривають".

"Це насправді не проблема Близького Сходу. Це скоріше проблема Росії, де Україна та Росія воюють між собою, і Україна підриває дизельні нафтопереробні заводи в Росії, оскільки вони забезпечують значну частину переробки", – сказав Трамп.

Він згадав, що розмовляв про це на своїй зустрічі з президентом України і попросив його трохи "пригальмувати" з ударами по таких об’єктах.

"Я сказав: "Ви маєте бути обережнішими з нафтопереробними заводами". Він відповів: "Ну, ми, мабуть, так і зробимо", – розповів Трамп.

Він додав, що ці удари "створюють глобальну проблему". Після цього Трамп сказав, що "є й інші заходи, які він може вжити", говорячи про Зеленського.

На початку зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку 22 вересня Трамп заявляв, що обговорить із ним удари по російських НПЗ.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що всупереч окремим публічним заявам з американського боку, на закритих переговорах з американським президентом Дональдом Трампом не було спроб змусити Київ припинити атаки по НПЗ та інших об’єктах такого типу.

Наступного дня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що досягнення енергетичного перемир’я між Росією та Україною є складним завданням, але Вашингтон спробує це зробити.