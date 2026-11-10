Трамп бачить "сильну схильність" до припинення війни між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу для преси у Білому домі в понеділок заявив, що Вашингтон бачить зростаючу готовність до припинення війни Росії в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNBC.

Дональд Трамп заявив, що Вашингтон бачить зростаючу готовність покласти край російській війні в Україні на тлі того, як Київ і Москва готуються до переговорів за посередництва США, які відбудуться в Абу-Дабі у вівторок.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі в понеділок, Трамп зазначив, що обидві сторони втомилися від війни – минуло вже понад чотири з половиною роки з того часу, як у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення.

"Ми також бачимо дуже сильне прагнення покласти край конфлікту між Росією та Україною", – сказав Трамп, додавши: "Ми беремо в цьому участь, тому що я хочу, щоб люди перестали гинути".

У понеділок, 9 листопада, керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація вирушила до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі.

Також відомо, що спецпредставники американського президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер та Стів Віткофф – проведуть зустріч з європейськими представниками перед початком тристоронніх перемовин Україна-США-Росія в Абу-Дабі.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді та член переговорної групи Давид Арахамія не вважає, що цього разу під час тристоронніх переговорів Україна-США-РФ буде "прорив".