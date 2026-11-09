Кушнер і Віткофф зустрінуться з європейськими представниками перед перемовинами в Абу-Дабі

Спецпредставники американського президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер та Стів Віткофф – проведуть зустріч з європейськими представниками перед початком тристоронніх перемовин Україна-США-Росія в Абу-Дабі.

Про це Кушнер повідомив у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Кушнер заявив, що президент США "рішуче налаштований покласти край цій жахливій війні, яка спричинила величезні людські втрати, руйнування та страждання".

Спецпредставник Трампа зазначив, що перед початком дводенних тристоронніх переговорів з Україною та Росією в Абу-Дабі він та Віткофф зустрінуться з "партнерами з України, ЄС, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії, щоб продовжити тісні консультації та координацію".

"Це будуть перші тристоронні переговори з лютого. Спираючись на наші окремі консультації з обома сторонами, наша мета – зібрати разом Україну та Росію для безпосереднього обговорення їхніх післявоєнних безпекових занепокоєнь, пропозицій та можливих рішень. Ми сподіваємося, що ці дискусії допоможуть визначити точки дотику, просунути практичні рішення та створити імпульс для переходу до наступного етапу переговорів", – сказав він.

Кушнер зазначив, що робота зосереджена на чотирьох взаємопов’язаних пріоритетах:

припинення бойових дій;

розробка надійних післявоєнних гарантій безпеки та домовленостей, що зменшать ризик поновлення війни;

підготовка всеосяжного плану економічного розвитку та процвітання для України;

просування гуманітарних заходів для "полегшення страждань та подолання людських наслідків цієї війни".

"Разом з Україною, ЄС та іншими європейськими партнерами ми працюємо над задоволенням значних післявоєнних потреб України у сфері фінансів та відбудови, підтримкою критично важливої інфраструктури, залученням приватних інвестицій та створенням умов для довгострокового економічного зростання та самодостатності", – наголосив він.

Цього дня керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація вирушила до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі.

Як писала "ЄвроПравда", на мирних переговорах за участю України, США та Росії, які відбудуться 10–11 листопада в столиці ОАЕ Абу-Дабі, будуть присутні представники Європейської комісії, Європейської ради, Німеччини, Франції та Великої Британії на рівні радників з питань безпеки, а також керівник апарату генсека НАТО.

9 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про "конструктивну" телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, в ході якої йшлося про безпеку в Чорному морі, а також про майбутні переговори в Абу-Дабі.