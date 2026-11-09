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Арахамія не очікує прориву від майбутнього раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі

Новини — Понеділок, 9 листопада 2026, 18:59 — Уляна Кричковська-Богданова

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що не вважає, що цього разу під час тристоронніх переговорів Україна-США-РФ буде "прорив".

Про це він сказав у коментарі DW, передає "Європейська правда".

У Арахамії запитали, чи можна очікувати на "прорив" після зустрічі в Абу-Дабі.

"Не думаю. І поясню чому. У переговорах була велика перерва. Тому саме відновлення тристоронніх переговорів ми вже вважаємо досягненням. Домогтися цього було непросто, і Стів [Віткофф] справді добре попрацював, щоб просунути цей процес", – сказав він.

Саме тому, за його словами, від першого раунду переговорів Україна має "мінімальні очікування". 

"Але від другого раунду вже очікуємо більшого", – додав Арахамія.

Цього дня керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація вирушила до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі. 

Також відомо, що спецпредставники американського президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер та Стів Віткофф – проведуть зустріч з європейськими представниками перед початком тристоронніх перемовин Україна-США-Росія в Абу-Дабі. 

Як писала "ЄвроПравда", на мирних переговорах за участю України, США та Росії, які відбудуться 10–11 листопада в столиці ОАЕ Абу-Дабі, будуть присутні представники Європейської комісії, Європейської ради, Німеччини, Франції та Великої Британії на рівні радників з питань безпеки, а також керівник апарату генсека НАТО. 

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