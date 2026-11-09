Українська делегація вирушила в Абу-Дабі на переговори зі США та РФ

Керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров повідомив, що українська делегація вирушила до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі.

Про це він повідомив у соцмережах у понеділок, 9 листопада, пише "Європейська правда".

За словами Умєрова, у вівторок та середу має відбутись тристоронній формат за участі представників України, США та Росії.

Він наголосив, що у ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також представники НАТО і Європейської комісії.

"З європейськими партнерами проведемо окремі координаційні зустрічі. Для нас принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі. Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу", – акцентував він.

Умєров також подякував ОАЕ за майданчик для переговорів та незмінну підтримку, а спецпредставникам американського президента Дональда Трампа – Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру – "за активність та підготовку до зустрічей".

Як писала "ЄвроПравда", на мирних переговорах за участю України, США та Росії, які відбудуться 10–11 листопада в столиці ОАЕ Абу-Дабі, будуть присутні представники Європейської комісії, Європейської ради, Німеччини, Франції та Великої Британії на рівні радників з питань безпеки, а також керівник апарату генсека НАТО.

9 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про "конструктивну" телефонну розмову з Зеленським, в ході якої йшлося про безпеку в Чорному морі, а також про майбутні переговори в Абу-Дабі.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "ми дуже близькі до укладення угоди" щодо припинення російсько-української війни, що призведе до "дещо іншої форми України", не наводячи при цьому конкретних деталей.