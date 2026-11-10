Трамп видит "сильную склонность" к прекращению войны между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга для прессы в Белом доме в понедельник, что Вашингтон видит растущую готовность к прекращению войны России в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNBC.

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон видит растущую готовность положить конец российской войне в Украине на фоне того, как Киев и Москва готовятся к переговорам при посредничестве США, которые состоятся в Абу-Даби во вторник.

Выступая перед журналистами в Белом доме в понедельник, Трамп отметил, что обе стороны устали от войны – прошло уже более четырех с половиной лет с тех пор, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение.

"Мы также видим очень сильное стремление положить конец конфликту между Россией и Украиной", – сказал Трамп, добавив: "Мы участвуем в этом, потому что я хочу, чтобы люди перестали гибнуть".

В понедельник, 9 ноября, руководитель украинской переговорной группы, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация отправилась к месту запланированных встреч в Абу-Даби.

Также известно, что спецпредставители американского президента Дональда Трампа – Джаред Кушнер и Стив Уиткофф – проведут встречу с европейскими представителями перед началом трехсторонних переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби.

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде и член переговорной группы Давид Арахамия не считает, что на этот раз в ходе трехсторонних переговоров Украина-США-РФ произойдет "прорыв".