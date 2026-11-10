У Німеччині закликали до негайних дій через історично низький рівень запасів газу

За даними операторів, станом на 1 листопада газосховища в Німеччині були заповнені лише на 61%, у зв'язку з цим з'явилися попередження, що країні може не вистачити газу у разі суворої зими.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Це "історично низький рівень заповнення; за умови надзвичайно низьких температур наступної зими не можна буде повністю гарантувати постачання газу в Німеччині", попередила у вівторок Ініціатива зі зберігання енергії (INES).

Вона вбачає "нагальну необхідність вжити заходів щодо стратегічної підготовки до зими".

Згідно з урядовими нормами, станом на 1 листопада більшість сховищ мають бути заповнені щонайменше на 80%. Однак через високі світові ціни, спричинені війною на Близькому Сході та закриттям Ормузької протоки, імпорт і зберігання природного газу наразі є практично нерентабельними. Федеральна міністерка економіки Катеріна Райхе відкидає можливість втручання уряду.

Якщо необхідні рівні заповнення не будуть досягнуті, уряд може видати розпорядження про дозаправку сховищ. Одне з побоювань полягає в тому, що постачальники газу спекулюють саме на цьому сценарії, оскільки в такому разі уряд, ймовірно, купуватиме газ за будь-яку ціну.

INES запропонувала створити державний газовий резерв для підготовки до зими, а також запровадити "компенсацію різниці між ринковою вартістю та витратами на зберігання газу" або зобов’язати учасників ринку використовувати сховища. В принципі, можливе й поєднання обох підходів.

Минулого тижня Міністерство економіки та енергетики Німеччини запевнило, що країна матиме достатньо газу взимку, незважаючи на те, що цільовий показник заповненості сховищ не був досягнутий.

У серпні у Нідерландах попередили про можливу нестачу газу за умов суворої зими.

Раніше повідомлялось, що внаслідок війни США проти Ірану та перекриття експорту енергоресурсів з Близького Сходу Європа може увійти в наступний опалювальний сезон з найнижчими рівнями запасів газу за останні 15 років.